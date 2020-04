Brasil supera barreira de 50 mil casos de coronavírus e tem 3.670 mortos

Profissionais de saúde rezam em frente a hospital em lhabela, lotoral de São Paulo 24/04/2020 REUTERS/Roosevelt Cassio

(Reuters) - O Brasil registrou 3.503 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 52.995, e mais 357 mortes devido à Covid-19, chegando a 3.670 óbitos até o momento, informou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira.

Os novos números representam um recuo em relação à véspera, quando foram registrados 3.735 casos novos e 407 mortes em um dia —ambos números recordes desde o início do surto no Brasil. Ainda assim, são os números diários mais altos após os recordes do dia anterior.

Anteriormente, o maior número de mortes confirmadas por coronavírus em 24 horas tinha sido de 217, em 17 de abril.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou na véspera que era necessário aguardar os números dos próximos dias para avaliar se os recordes de quarta-feira representavam uma tendência de alta ou se eram resultado de uma aceleração de diagnósticos de testes que estavam represados.

O Estado de São Paulo segue sendo o mais afetado pela doença, com 17.826 casos e 1.512 óbitos. O Rio de Janeiro aparece a seguir no levantamento do ministério, com 6.282 casos e 570 mortes.

O Ceará vem em terceiro lugar entre as unidades da Federação em número de casos, com 4.800, e é o quarto em número de mortes, com 284. Pernambuco aparece em quarto em número de casos, com 3.999, mas é o terceiro em mortes, com 352 óbitos.

O Estado de Amazonas é o quinto em número de casos e mortes, respectivamente, 3.194 e 255.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro