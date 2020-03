Número de mortes por coronavírus no Brasil sobe para 77; país tem 2.915 casos

Pesquisadora do Instituto de Biologia da UFRJ, que investiga teste para coronavírus 25/3/2020 REUTERS/Lucas Landau

BRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) - O número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil avançou para 77 nesta quinta-feira, um aumento de 20 óbitos, ou cerca de 35%, em relação ao levantamento da véspera, informou o Ministério da Saúde.

Os casos confirmados de Covid-19 no país atingiram 2.915, o que representa um aumento de 482, ou quase 20%, em relação aos registrados até quarta-feira. No total, 399 pacientes estão internados devido à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, sendo 205 deles em enfermarias e 194 em UTIs.

São Paulo continua sendo o Estado com maior número de óbitos, atingindo 58, alta de 10 na comparação com o dia anterior. O Estado também possui a maior quantidade de casos confirmados do país, 1.052 — aumento de 22%.

O Rio de Janeiro vem a seguir na contagem do ministério, com 421 casos confirmados e nove mortes, à frente do Ceará, que possui três óbitos e 253 casos.

Ainda de acordo com a pasta, também há mortes em Pernambuco (3), Amazonas (1), Santa Catarina (1), Rio Grande do Sul (1) e Goiás (1) — este, o primeiro óbito na região Centro-Oeste.

O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira, afirmou que os dados mostram que as curvas de mortes por coronavírus estão mais elevada em pessoas com mais de 60 anos, e fica ainda mais intensa para quem tem 70 anos ou mais.

“Por isso, estamos recomendando que as pessoas acima de 60 anos fiquem em isolamento domiciliar”, disse.

Ele destacou também que problemas cardíacos e diabetes são as condições mais frequentes de comorbidade entre os casos graves ou de mortes por Covid-19 no país.

