Rio de Janeiro confirma 3º caso de coronavírus no Estado

SÃO PAULO (Reuters) - A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou neste domingo que mais um caso do novo coronavírus foi confirmado, elevando o total no Estado para três.

O caso do Rio de Janeiro ainda não foi contabilizado pelo sistema de notificação do Ministério da Saúde, atualizado pela última vez no início da noite de sábado.

De acordo com a plataforma do ministério, o país tinha registros de 19 casos até sábado.

Além do Rio, São Paulo havia diagnosticado 13 pessoas. Outros Estados com ocorrências eram: Bahia (dois), Espírito Santo (um), além do Distrito Federal (um).

A maioria dos casos do país envolve pessoas que contraíram o vírus no exterior.

Segundo o ministério, 674 casos suspeitos são monitorados e outros 602 já foram descartados.

A secretaria do Rio de Janeiro destacou em nota que, até o momento, todos os três casos são de pessoas infectadas fora do país.

Além dos três confirmados de infecção pelo Covid-19, há outros 111 suspeitos no Estado do Rio.

O mais recente diagnóstico foi feito em uma mulher de 42 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, que acompanhou a paciente do caso confirmado na madrugada de sábado em viagem à Itália.

Ela já estava sendo monitorada por profissionais da vigilância. O estado de saúde da nova infectada é estável e ela está em isolamento domiciliar.

Por Roberto Samora