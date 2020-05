Brasil realizou 482,7 mil exames de Covid-19, mas 145 mil ainda aguardam resultado

Testagem para coronavírus na frente do estádio Mané Garrincha 21/4/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

(Reuters) - O Brasil realizou até o momento 482.743 exames para o novo coronavírus, dos quais mais de 145.000 ainda aguardam a análise por laboratórios oficiais ou a divulgação dos resultados, informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira.

Segundo o secretário substituto da Secretaria de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, os chamados laboratórios centrais processaram até o momento 337.595 testes, enquanto 95.144 aguardam a análise e outros 50.004 estão esperando recebimento nos laboratórios.

Os dados atualizados de casos de Covid-19 no Brasil desta terça-feira serão anunciados mais tarde. Até a véspera, o país tinha 168.331 casos confirmados do novo coronavírus, com 11.519 mortes.

Além dos laboratórios oficiais, o Brasil tinha cerca de 100.000 exames realizados em laboratórios particulares que ainda não estavam incluídos no sistema do Ministério da Saúde, de acordo com dados divulgados na semana passada.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro