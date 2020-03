Morre turista canadense com coronavírus que estava em cruzeiro no Recife

Navio de cruzeiro em que estava turista canadense diagnosticado com covid-19 no Recife 13/03/2020 REUTERS/Hesiodo Goes

(Reuters) - Um turista canadense de 79 anos cuja confirmação de contaminação pelo novo coronavírus levou ao isolamento de um navio de cruzeiro em Recife por mais de uma semana morreu na madrugada desta quinta-feira, informou a Secretaria de Saúde de Pernambuco.

O homem estava hospitalizado desde o dia 12 de março, após passar mal durante desembarque do navio Silver Shadow. Ele fora encaminhado para um hospital da capital pernambucana, onde teve confirmada a contaminação pelo novo coronavírus.

“O paciente foi mantido em ventilação mecânica e hemodiálise, fazendo também uso de medicamentos como o antiviral oseltamivir (tamiflu), indicado para tratar influenza em pessoas com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Também foi utilizada a combinação entre azitromicina e hidroxicloroquina. Entretanto, ele faleceu na madrugada desta quinta”, informou a secretaria em nota.

O caso de coronavírus no passageiro canadense fez com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidisse pelo isolamento do navio, que transportava 605 pessoas, entre passageiros e tripulantes, de 18 nacionalidades.

Após mais de uma semana de confinamento, os passageiros puderam desembarcar a partir da sexta-feira passada e retornaram para seus respectivos países em voos organizados pela Royal Caribbean, empresa controladora da Silversea Cruise, responsável pelo navio com bandeira de Bahamas.

De acordo com a Anvisa, um segundo caso suspeito de coronavírus no navio foi descartado, e não houve ocorrências durante o período de isolamento.

A morte do turista canadense elevou para três o total de vítimas fatais do novo coronavírus em Pernambuco, que registrou na véspera seu primeiro óbito relacionado com a covid-19. No total, o Estado tem 46 casos confirmados da doença até o momento.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro