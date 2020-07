Prefeito de São Paulo anuncia adiamento do Carnaval, que deve ocorrer em maio ou julho

Desfile de escola de samba no Carnaval de São Paulo deste ano 23/02/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta sexta-feira o adiamento do Carnaval do ano que vem na cidade e disse que o desfile das escolas de samba e dos blocos carnavalescos deverão ocorrer no final de maio ou no início de julho, a depender de negociações com as escolas, os blocos e com outras cidades.

Covas disse que o adiamento se deu em comum acordo entre o governo municipal e representantes dos blocos e das escolas de samba que, segundo ele, entenderam ser inviável realizar o evento em fevereiro do ano que vem por causa da pandemia de Covid-19.

“Nós estamos definido tanto com os blocos quanto com as escolas e com as outras cidades a nova data que deve se dar a partir de maio do ano que vem. Muito dificilmente acontecerá em junho, porque em junho coincide com o festival de São João no Nordeste, mas nós estamos agora definindo ou final de maio ou começo de julho para realização do Carnaval na cidade de São Paulo”, disse Covas.

O prefeito disse ainda que respeita a decisão anunciada mais cedo pela Fórmula 1 de cancelar o Grande Prêmio do Brasil neste ano e afirmou que a prefeitura segue negociando para renovar o contrato para que a cidade volte a receber a prova a partir do ano que vem.

Reportagem de Eduardo Simões