Brasil tem recorde de 204 mortes por coronavírus e total vai a 1.532

Profissionais de saúde atendem paciente em hospital de campanha em Manaus 14/04/2020 REUTERS/Bruno Kelly

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou nesta terça-feira 204 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas, o maior número diário desde o início do surto no país, totalizando 1.532 óbitos em decorrência da Covid-19, informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira.

O maior número anterior de mortes em 24 horas era de 141 óbitos, no dia 9 de abril.

A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 6,1%, de acordo com os números do ministério.

Além disso, o país registrou nas últimas 24 horas 1.832 novos casos, uma elevação de 8% em relação à véspera, levando a contagem total a 25.262 infectados.

São Paulo continua sendo o Estado com o maior número de casos, 9.371, uma aceleração na alta de 476 na comparação com a segunda-feira, e possui também a maior quantidade de óbitos do país, 695, um aumento de 87 ante a véspera.

O Rio de Janeiro vem a seguir em números absolutos, com 3.410 casos e 224 mortes.

O terceiro Estado em número de casos é o Ceará, com 2.005 casos. Essa unidade da federação é a quarta em número de mortes, com 107.

Por Ricardo Brito