Brasil tem recorde de 3.058 casos de coronavírus em 24 horas e mais 204 mortes

Pesoas fazem fila para tentar receber auxílio do governo federal durante a pandemia 15/04/2020 REUTERS/Roosevelt Cassio

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira um recorde de casos de infecção pelo novo coronavírus em 24 horas, com 3.058 pessoas, chegando a um total de 28.320 confirmações da Covid-19, informou o Ministério da Saúde.

O número desta quarta-feira representa o maior aumento diário de casos desde o início da pandemia, superando os 2.210 registrados em 8 de abril.

Nesta quarta-feira o Brasil também registrou aumento de 204 mortes em consequência do novo coronavírus, igualando o recorde da véspera e totalizando 1.736 óbitos em decorrência da Covid-19.

A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 6,1%, de acordo com os números do ministério.

São Paulo continua sendo o Estado com o maior número de casos, com 11.043, uma aceleração na alta de 1.672 na comparação com a terça-feira, e possui também a maior quantidade de óbitos do país, 778, um aumento de 83 ante a véspera.

O Rio de Janeiro vem a seguir em números absolutos, com 3.743 casos e 265 mortes.

Por Ricardo Brito