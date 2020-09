Brasil chega a 3,99 milhões de casos de Covid-19; total de óbitos atinge 123.780

Rio de Janeiro 2/9/2020 REUTERS/Pilar Olivares

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Brasil registrou nesta quarta-feira 46.934 novos casos confirmados de Covid-19, o que eleva o total de infecções no país a 3.997.865, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 1.184 novos óbitos, atingindo um total de 123.780.

Dados e autoridades do ministério têm apontado para uma tendência de queda nos números do coronavírus no país. Na última semana epidemiológica, encerrada no sábado, o Brasil teve o menor número de casos em pouco mais de um mês, além da menor contagem de óbitos desde meados de maio.

Ainda assim, foram quase 890 mortes por dia em média por Covid-19 na semana, o que demonstra o enorme desafio que o país ainda tem pela frente para controlar a epidemia.

“Estamos em uma descendente em relação ao platô alto anterior. Entretanto, ainda são números elevados e temos que manter a vigilância para que este número não volte a crescer”, alertou o infectologista Roberto Medronho, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio e Janeiro. [nL1N2FX166]

Estado mais afetado pela Covid-19 no Brasil, São Paulo atingiu as marcas de 826.331 casos e 30.673 mortes, segundo os dados divulgados pelo ministério.

Como a lista por Estados formulada pela pasta é baseada nas contagens de casos, a Bahia aparece no segundo lugar, com 262.299 infecções e 5.502 mortes registradas. No entanto, o Estado nordestino possui um número de óbitos menor que o do Rio de Janeiro, que contabiliza 16.315 mortes e 228.332 casos.

Ceará, Minas Gerais e Pará completam o grupo dos Estados brasileiros com mais de 200 mil casos de Covid-19 confirmados, enquanto o patamar de 100 mil infecções foi superado por um total de mais 9 Estados e pelo Distrito Federal.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 3.210.405 pacientes recuperados da doença e 663.680 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,1%.

Por Pedro Fonseca