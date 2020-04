Com recordes diários de aumento, Brasil acumula 15.927 casos de coronavírus e 800 mortes

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em coletiva de imprensa. 06/04/2020. REUTERS/Adriano Machado.

BRASÍLIA (Reuters) - O número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil atingiu 800 nesta quarta-feira, uma elevação de 133 em relação à véspera, enquanto os casos confirmados no país tiveram alta de 2.210 na comparação diária, alcançando 15.927 casos, informou o Ministério da Saúde em boletim.

Tanto para o número de mortes quanto para o de novos casos foram registrados os maiores índices diários: um aumento porcentual de 16,11% em número de mortes e 19,94%, em relação aos casos confirmados.

Dessa forma, a letalidade da Covid-19 alcançou 5%.

Por Ricardo Brito