Com mais 807 mortes, Brasil supera EUA em registro diário de óbitos por Covid-19

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira mais 807 mortes provocadas pelo novo coronavírus, superando o número de óbitos pela Covid-19 divulgado pelos Estados Unidos no período de 24 horas, e totaliza agora 23.473 vítimas fatais da doença respiratória, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo o ministério, o Brasil também registrou um aumento de 11.687 casos de coronavírus nas últimas 24 horas, chegando a 374.898 casos confirmados — o segundo maior número de casos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Os EUA são o país mais afetado no mundo pela pandemia, com 1.637.456 casos do novo coronavírus, após um aumento de 15.342 relatado nesta segunda-feira em relação à contagem anterior. Em relação às mortes, os EUA registraram mais 620 óbitos em 24 horas, totalizando 97.669 mortes.

A divulgação diária dos números da Covid-19 no Brasil pelo Ministério da Saúde não indica que as infecções e óbitos tenham necessariamente ocorrido nas últimas 24 horas, mas sim que os registros foram inseridos no sistema no período.

