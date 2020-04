Casos de coronavírus no Brasil sobem para 66,5 mil e mortes superam 4,5 mil

BRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou mais 4.613 casos confirmados do novo coronavírus e 338 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 66.501 infecções e 4.543 óbitos, segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta segunda-feira.

Profissional da saúde em UTI para pacientes de Covid-19 em hospital de Porto Alegre (RS) 17/04/2020 REUTERS/Diego Vara

O número de novas infecções confirmadas é o segundo maior registrado pela pasta desde o início da pandemia, perdendo apenas para o último sábado, quando mais de 5 mil casos foram notificados.

Até a semana passada, o Brasil havia registrado mais de 3 mil novos casos diários apenas em duas ocasiões. Nos últimos cinco dias, porém, o patamar foi facilmente superado, com o menor dos avanços no período sendo de 3.379 casos, no domingo.

A contagem de óbitos segue curso semelhante. Desde a última quarta-feira, quando bateu o recorde de mortes em 24 horas, com 407, o país registrou mais de 300 mortes diárias em todos os dias, com exceção de domingo, quando foram relatados 189 óbitos.

São Paulo continua sendo o Estado mais afetado pela doença no Brasil, com 21.696 casos —avanço de 981 em relação à véspera— e 1.825 mortes, sendo 125 óbitos nas últimas 24 horas, segundo o ministério.

Na semana passada, o secretário de Saúde paulista, José Henrique Germann, projetou que o Estado atingirá a marca de 3 mil mortos pela Covid-19 no dia 3 de maio, segundo as previsões pelas curvas de contágio e óbitos.

São Paulo, porém, não é o Estado do país com maior letalidade pelo coronavírus. O índice paulista, de 8,4% dos casos, fica abaixo dos verificados no Rio de Janeiro (8,5%) e na Paraíba (9,2%), segundo o Ministério da Saúde.

No Brasil como um todo, a taxa de letalidade do novo coronavírus está em 6,8%.

Em números absolutos, o Rio de Janeiro é o segundo Estado mais afetado pela doença no Brasil, com 7.944 casos e 677 mortes.

O Amazonas, cujo sistema de saúde já entrou em colapso, conta com 3.928 casos e 320 mortes.

Ainda assim, os números amazonenses são inferiores aos de Pernambuco (5.358 infecções, 450 óbitos) e Ceará (6.726 casos, 390 mortes), que estão próximos de atingir a saturação do sistema.

Tocantins é o Estado com as menores contagens para a Covid-19, com apenas 67 casos e duas mortes.

O Sudeste é a região mais atingida do país, com 49,7% dos registros de coronavírus, enquanto o Nordeste vem em seguida, com 29,2% das infecções, segundo o ministério.

Reportagem de Ricardo Brito e Gabriel Araujo