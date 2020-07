Novos casos diários de coronavírus no mundo batem recorde acima de 212 mil, diz OMS

(Reuters) - A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou aumento recorde nos casos globais de coronavírus neste sábado, com o total aumentando em 212.326 em 24 horas.

As maiores elevações foram nos Estados Unidos, no Brasil e na Índia, de acordo com um relatório diário. O recorde anterior da OMS para novos casos era de 189.077 em 28 de junho. As mortes permaneceram estáveis em cerca de 5 mil por dia.

Os casos globais de coronavírus ultrapassaram 11 milhões na sexta-feira, segundo contagem da Reuters, outro marco na disseminação da doença que matou mais de meio milhão de pessoas em sete meses.