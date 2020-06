Brasil registra mais 1.274 mortes por Covid-19 e se aproxima de 40 mil óbitos

Enterro de vítima da Covid-19 em cemitério de Breves, na ilha de Marajó, no Pará 07/06/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira mais 1.274 mortes em decorrência da Covid-19 e agora totaliza 39.680 óbitos ligados à doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde.

De acordo com dados divulgados pela pasta, o país também registrou mais 32.913 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 772.416 infecções confirmadas no total —o segundo maior número do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

O Ministério da Saúde voltou a divulgar os números consolidados de casos e mortes da pandemia no país na véspera, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), depois de ter reduzido a divulgação das informações aos números registrados nas últimas 24 horas no fim da semana passada.