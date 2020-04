Brasil passa de 10 mil casos de coronavírus e tem 431 mortes; ministério alerta para aceleração descontrolada

(Reuters) - O Brasil registrou 1.222 novos casos de coronavírus, neste domingo, e chegou a um total de 10.278, com 431 mortes provocadas pela Covid-19, um aumento de 72 óbitos em relação à véspera, informou o Ministério da Saúde.

Rio de Janeiro, Brasil 14/03/2020. REUTERS/Pilar Olivares

A marca de 10 mil casos foi atingida no mesmo dia que o ministério alertou que o Distrito Federal e os Estados de São Paulo, Ceará , Rio de Janeiro e Amazonas podem estar na transição da fase de epidemia localizada para a situação de aceleração descontrolada.

“Esses são os Estados que estamos percebendo que devem fazer essa transição para um aumento maior no número de casos nas próximas semanas”, disse o secretário-executivo do ministério, João Gabbardo, em entrevista coletiva.

Segundo ele, os primeiros Estados a se aproximarem do segundo nível na escala da epidemia são aqueles que têm uma relação maior de viagens internacionais, mas outras unidades da federação futuramente também devem avançar.

Gabbardo citou especificamente os Estados do Sul, que devem sofrer com a chegada do inverno.

O aumento diário de casos registrados neste sábado representa o maior número absoluto desde o início do surto no Brasil, mas em termos percentuais ficou em 13%, abaixo do crescimento de 15% registrado na véspera.

Em relação às mortes, o aumento percentual foi de 20%, repetindo o número da sexta-feira.

Segundo o ministério, com os números atualizados neste sábado o Brasil aparece como o 16º país no mundo com mais casos confirmados do novo coronavírus e em 14º em números de mortes.

No total, mais de 1,1 milhão de pessoas tiveram a doença confirmada no mundo, das quais quase 63 mil morreram, de acordo com a pasta.

Os Estados Unidos são o país com o maior número de casos, com mais de 270 mil, enquanto a Espanha é a nação que tem o maior número de óbitos até o momento, com mais de 7.100, segundo levantamento da Reuters. (here)

Entre os Estados brasileiros, São Paulo continua sendo o epicentro de casos no país, com 4.466 registros e 260 mortes, à frente do Rio de Janeiro, que contabiliza 1.246 casos e 58 óbitos.

A Região Sudeste concentra 61,2% dos casos no país, enquanto o Nordeste tem 16%, o Sul, 11,1%, o Centro-Oeste, 6,6%, e o Norte, 5,1%.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro