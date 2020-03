Brasil tem mais 34 casos confirmados de coronavírus e total no país vai a 234

Rio de Janeiro, Brasil 14/03/2020. REUTERS/Pilar Olivares

(Reuters) - O número de casos confirmados de coronavírus no Brasil subiu para 234 nesta segunda-feira, uma alta de 34 em relação ao domingo, e outros 2.064 pessoas são consideradas como suspeitas de terem a doença, informou o Ministério da Saúde em sua plataforma online.

São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são Estados com casos confirmados de transmissão local do vírus, enquanto os municípios do Rio e de São Paulo já registraram transmissão comunitária — que ocorre quando é atestada a doença em um paciente que não viajou ao exterior e que não teve contato conhecido com um indivíduo com coronavírus confirmado.

São Paulo, com 152 casos confirmados, é o Estado com maior presença da doença, seguido pelo Rio de Janeiro, com 31, de acordo com balanço divulgado pelo ministério pouco antes das 16h.

Redação Rio de Janeiro