Sebastián Piñera, presidente chileno, durante evento em Santiago 29/01/2020 REUTERS/Edgard Garrido

SANTIAGO (Reuters) - O presidente do Chile, Sebastián Piñera, declarou estado de catástrofe no país, uma vez que casos do novo coronavírus começam a crescer.

Os 90 dias de estado de catástrofe concedem ao governo poderes especiais para restringir trânsito e eventos, além de garantir abastecimento alimentar e serviços públicos.

Por Dave Sherwood