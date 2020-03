China se compromete a evitar retomada da epidemia de coronavírus

Passageiros com máscara de proteção e capa de chuva no aeroporto de Pequim 09/03/2020 REUTERS/Thomas Peter

PEQUIM (Reuters) - O surto de coronavírus na China permanece complexo, e o governo evitará firmemente uma retomada da epidemia, informou o governo chinês em seu site nesta segunda-feira.

Cidades como Pequim precisam tomar medidas estritas de controle de vírus em termos de entrada e saída, disse o governo, citando uma reunião comandada pelo premiê chinês, Li Keqiang.

O texto também pede a redução do fluxo bidirecional de estudantes estrangeiros, em cooperação com as autoridades educacionais de países relevantes.

Por Colin Qian, Stella Qiu e Ryan Woo