Marco zero do coronavírus, província chinesa de Hubei ameniza isolamento

XANGAI (Reuters) - A província chinesa de Hubei, onde o novo coronavírus da pandemia foi detectado pela primeira vez, reduzirá seu nível de reação de emergência a partir de sábado, o relaxamento mais recente dos isolamentos adotados para conter o vírus.

Hubei diminuirá o nível do mais alto para o segundo mais alto a partir de 2 de maio, disse a comissão de saúde da província em uma publicação em sua conta pública de WeChat nesta sexta-feira.

Trata-se da última província a rebaixar seu nível de reação de emergência, um grande marco na luta chinesa contra a pandemia. Acredita-se que o vírus surgiu em um mercado de alimentos frescos da capital provincial Wuhan em dezembro.

Hubei também ajustará suas medidas de prevenção e controle da epidemia após o rebaixamento do nível de reação, disse Yang Yunyan, vice-governador de Hubei, segundo uma citação da agência de notícias oficial Xinhua.

A reportagem da Xinhua não explicou que ajustes serão feitos.

Na quinta-feira, Pequim anunciou um afrouxamento semelhante de suas restrições, dizendo que descartará as exigências de 14 dias de quarentena de pessoas recém-chegadas de áreas de baixo risco do país, liberará aquelas atualmente em quarentena e descartará a obrigatoriedade do uso de máscaras fora de casa.

Uma autoridade de saúde disse que no dia 26 de março que Wuhan não tinha mais nenhum caso de coronavírus nos hospitais, graças a um isolamento da cidade e da província que interditou ruas, cancelou viagens de trens e aviões e impediu que os moradores circulassem livremente durante mais de dois meses.

Por Andrew Galbraith