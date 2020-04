China não escondeu surto de coronavírus, diz embaixador chinês em Londres

Embaixador chinês no Reino Unido, Liu Xiaoming 15/08/2019 REUTERS/Simon Dawson

LONDRES (Reuters) - A China não escondeu o surto do novo coronavírus e os Estados Unidos não devem buscar intimidar o país de forma parecida com a feita durante as guerras coloniais europeias do século 19, disse o embaixador chinês em Londres nesta quinta-feira.

“Escuto muito sobre essa especulação, essa desinformação sobre a China acobertando, sobre a China escondendo algo — isso não é verdade”, disse Liu Xiaoming. “O governo chinês foi transparente e muito rápido ao compartilhar dados.”

“Algum outro país —seus tribunais locais processaram a China— é absurdo”, disse. “Alguns políticos, algumas pessoas, querem brincar de ser a polícia do mundo —esta não é a era da diplomacia de canhoneira, esta não é a era quando a China era uma sociedade semi-colonial, semi-feudal.”

“Essas pessoas ainda vivem nos dias antigos — elas acham que podem intimidar a China, acham que podem intimidar o mundo”, disse Liu. “A China não é inimiga dos Estados Unidos — se eles consideram a China inimiga, escolheram o alvo errado.”

Reportagem de Guy Faulconbridge e Kylie MacLellan