Citando lapsos iniciais, China relata 1.300 mortes de vírus não computadas em Wuhan

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - Quase 1.300 pessoas que morreram de coronavírus na cidade chinesa de Wuhan, ou metade do total, não foram incluídas na contagem de mortes por causa de lapsos, disse a mídia estatal nesta sexta-feira, mas Pequim refutou acusações de acobertamento.

Guardas com máscaras de proteção em Wuhan 10/04/2020 REUTERS/Aly Song

A cidade central em que o surto emergiu no final do ano passado acrescentou mais 1.290 fatalidades às 2.579 contadas anteriormente até quinta-feira, refletindo relatos incorretos, atrasos e omissões, de acordo com a força-tarefa do governo local encarregada de controlar o coronavírus.

Reagindo às mortes adicionais em Wuhan, a China revisou seu número nacional de mortes mais tarde nesta sexta-feira para 4.632.

A revisão ocorre depois da especulação generalizada de que o número de mortes em Wuhan é consideravelmente maior do que o relatado.

Os rumores sobre mais vítimas foram atiçados por imagens de longas filas de familiares esperando para receber as cinzas de parentes cremados e relatos de milhares de urnas armazenadas em uma funerária esperando para serem preenchidas.

“No estágio inicial, devido à capacidade hospitalar limitada e à falta de pessoal médico, algumas instituições médicas não se conectaram a sistemas locais de controle e prevenção de doenças de forma oportuna, o que resultou no atraso do relato de casos confirmados e em algumas falhas na contagem precisa dos pacientes”, disse uma autoridade não identificada de Wuhan, segundo citações da mídia oficial.

A suspeita de que a China não tem sido transparente a respeito do surto aumentou nos últimos dias à medida que o número de mortes crescia em muitos países, incluindo os Estados Unidos, cujo presidente, Donald Trump, expressou na quarta-feira seu ceticismo a respeito da cifra chinesa anteriormente declarada de cerca de 3 mil óbitos.

“Será que vocês realmente acreditam nestes números neste país vasto chamado China, e que eles têm um certo número de casos e um certo número de mortes; alguém realmente acredita nisso?”, questionou ele.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, disse nesta sexta-feira que, embora possa ter havido falhas na coleta de dados durante o surto, a China tem “uma responsabilidade com a história, com o povo e com os falecidos” de garantir números precisos.

Algumas autoridades de Wuhan admitiram que pessoas podem ter morrido sem ser contadas nos primeiros dias caóticos do surto, antes de os exames se tornarem amplamente disponíveis.

(Reportagem adicional de Ryan Woo, Catherine Cadell, Stella Qiu, Lusha Zhang, Se Young Lee, Tom Daly e redação de Xangai e Stephanie Nebehay em Genebra)

Tradução Redação São Paulo, 5511 56447759 REUTERS ES