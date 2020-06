OMS deve retomar ensaio clínico com hidroxicloroquina na luta contra Covid-19

27/05/2020 REUTERS/George Frey

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial da Saúde deve retomar seu ensaio clínico com a hidroxicloroquina para uso potencial contra o novo coronavírus, disse nesta quarta-feira o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, depois que os testes foram suspensos devido a preocupações com a saúde dos pacientes.

Tedros também disse em uma entrevista online a jornalistas que está “especialmente preocupado” com o surto na América Central e América do Sul, onde as infecções estão se espalhando rapidamente.

Reportagem de Emma Farge e Michael Shields