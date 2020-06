Governo de SP libera reabertura de comércio e shoppings na região metropolitana

Enfermeira que estava internada com vários sintomas de Covid-19 recebe alta em hospital de São Paulo 30/05/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - O comércio de rua e os shoppings centers poderão reabrir em todas as cidades da região metropolitana da capital paulista a partir de segunda-feira, anunciou o governo estadual em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na qual também divulgou que cinco regiões do interior do Estado terão endurecidas as medidas de isolamento social para frear a disseminação da Covid-19.

Além disso, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou a prorrogação das medidas de quarentena no Estado até dia 28 de junho.

Pelo modelo que vigora atualmente, comércio, shoppings, concessionárias de veículos e escritórios podiam funcionar na cidade de São Paulo, mas não nas cidades do entorno. Além das cidades da região metropolitana, os municípios da Baixada Santista e do Vale do Ribeira também poderão reabrir esses estabelecimentos.

Doria disse que o cenário atual confirma o que já havia sido previsto pelo Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo e indica uma expansão da Covod-19, doença respiratória causada pelo coronavírus para o interior do Estado. Com isso, as regiões de Araraquara, Barretos, Bauru, Presidente Prudente e Ribeirão Preto terão as medidas de isolamento endurecidas.

Por Eduardo Simões