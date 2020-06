SP tem novo recorde de mortos por Covid-19 e libera shoppings na região metropolitana

SÃO PAULO (Reuters) - O Estado de São Paulo, que registrou nesta quarta-feira pelo segundo dia seguido um recorde no número de mortes diárias por Covoid-19, anunciou a liberação para reabertura do comércio de rua e os shoppings centers, a partir de segunda-feira, em todas as cidades da região metropolitana da capital paulista.

Hospital Municipal de Parelheiros, São Paulo 3/6/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

De acordo com números da Secretaria de Saúde estadual, São Paulo tem 156.316 casos confirmados de Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, com 9.862 mortes provocadas pela doença, o que representa um acréscimo de 340 novos óbitos em relação ao número anunciado na terça-feira, quando foi registrado o recorde anterior, de 334 mortes.

O pneumologista Carlos Carvalho, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, afirmou em entrevista coletiva que os números anunciados pela Secretaria de Saúde estão dentro do esperado pelas autoridades do Estado.

“Esses números que estamos observando hoje estão dentro do que foi previsto por esses modelos matemáticos de semanas atrás”, disse ele em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, ao lado do governador do Estado, João Doria (PSDB).

“Essa elevação que nós observamos todos os dias é uma elevação pequena e ela está dentro do esperado”, acrescentou Carvalho.

Na entrevista coletiva, Doria anunciou a prorrogação da quarentena no Estado até o dia 28 de junho e disse que na quinta-feira —que seria o feriado de Corpus Christi antecipado na capital paulista— os serviços públicos serão suspensos e, na sexta-feira será decretado ponto facultativo. O governador disse que a capital paulista, comandada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), fará o mesmo, como medida para buscar aumentar o distanciamento social.

Na nova fase da quarentena paulista, todas as cidades da região metropolitana da capital, assim como os municípios da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, poderão reabrir o comércio de rua, os shoppings centers, as concessionárias de veículos, as imobiliárias e os escritórios a partir de segunda-feira.

Atualmente esses estabelecimentos podem funcionar na cidade de São Paulo, mas não nos municípios do seu entorno.

Doria disse que o cenário atual da pandemia confirma o que já havia sido previsto pelo Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo e indica uma expansão da Covid-19 para o interior do Estado.

Com isso, o governo estadual anunciou que as regiões de Araraquara, Barretos, Bauru, Presidente Prudente e Ribeirão Preto terão as medidas de isolamento endurecidas.

Pelo modelo atual, as áreas onde estão Barretos e Presidente Prudente estão na fase 3 do plano de reabertura da economia —que permite, por exemplo, o funcionamento, além do comércio e dos shoppings, de bares e restaurantes. Essas duas regiões entrarão agora na fase 1, onde só é permitido o funcionamento de atividades consideradas essenciais.

As regiões de Araraquara e Bauru estavam na fase 3, mas retornarão à fase 2, a mesma em que está a capital e as cidades da região metropolitana. A área de Ribeirão Preto estava na fase 2 e, a partir de segunda-feira, estará na fase 1.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, as regiões de Campinas e Sorocaba, que permanecerão na fase 2, estão em estado de atenção por causa de piora em indicadores da pandemia e podem entrar na fase 1 na próxima reavaliação do plano de retomada.