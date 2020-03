Brasil atinge 37 casos confirmados de coronavírus

Enfermeira com máscara de proteção em hospital de Brasília 10/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O número de casos confirmados de coronavírus no Brasil chegou a 37 nesta quinta-feira, aumento de três em relação à véspera, informou o Ministério da Saúde, contabilizando dois novos registros no Rio de Janeiro e um no Rio Grande do Sul.

A nova infecção no Rio Grande do Sul, a segunda confirmada no Estado, havia sido divulgada mais cedo pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre. A paciente é uma mulher de 54 anos que esteve recentemente na região de Bérgamo, na Itália.

O Rio de Janeiro, por sua vez, alcança a marca de 10 casos confirmados, mas os novos registros não foram detalhados pelas autoridades.

São Paulo continua como o Estado com maior número de infecções confirmadas pelo novo coronavírus, com 19, embora a contagem não tenha aumentado em relação à véspera, segundo uma plataforma online do ministério.

Além desses Estados, a Bahia possui dois casos, enquanto Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal e Alagoas somam um registro cada.

Em relação aos casos suspeitos, a contagem recuou em 17 na comparação com terça-feira, chegando a 876. Os casos descartados são 8.800.

Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de coronavírus como uma pandemia, uma vez que já foram registradas mais de 118.000 infecções em 114 países, com 4.291 mortes.

Por Gabriel Araujo