Casos confirmados de coronavírus no Brasil avançam a 76, informa ministério

Pessoas com máscaras de proteção contra o coronavírus no aeroporto de Guarulhos, SP 29/02/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O número de casos de coronavírus no Brasil chegou a 76 nesta quinta-feira, de acordo com o Ministério da Saúde, que passou a contabilizar novas infecções em São Paulo, antecipadas na véspera pelo hospital Albert Einstein, e os primeiros registros nos Estados do Paraná e Pernambuco.

Segundo plataforma online da pasta para contagem dos casos, São Paulo segue como o Estado com maior número de ocorrências, atingindo 41, ante 30 na véspera. O Einstein anunciou na noite de quarta-feira ter realizado 16 novos testes positivos, que ainda seriam reportados ao governo federal.

Um dos casos confirmados nesta quinta-feira é o do secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, que foi colocado em quarentena domiciliar.

Antes sem infecções confirmadas, Paraná e Pernambuco passaram a figurar nos números do ministério. O Paraná ratificou seis casos, enquanto o Pernambuco possui duas ocorrências.

O Rio de Janeiro, por sua vez, chegou à marca de 16 casos confirmados, avanço de três em relação à véspera, enquanto o Rio Grande do Sul tem quatro.

Distrito Federal e Bahia seguem com dois casos confirmados cada, segundo a contagem do ministério, mesmo depois da Secretaria da Saúde baiana ter divulgado na tarde de quarta-feira um terceiro caso da doença no Estado.

Alagoas, Minas Gerais e Espírito Santo têm um caso cada.

O Brasil registra 1.427 casos suspeitos, segundo o ministério, enquanto 1.156 já foram descartados.

No mundo, o coronavírus já infectou cerca de 120 mil pessoas, matando mais de 4 mil.

Por Gabriel Araujo