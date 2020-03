Brasil tem 98 casos confirmados de coronavírus, diz ministério; RJ anuncia restrições

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os casos confirmados de coronavírus no Brasil chegaram a 98 nesta sexta-feira, informou o Ministério da Saúde em plataforma online, registrando um avanço de 22 em relação aos números da véspera.

Pessoas utilizam máscaras de proteção contra coronavírus na Universidade de Brasília, DF 13/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

São Paulo continua como o Estado com maior número de infecções confirmadas, atingindo 56, uma alta de 15 na comparação com quinta-feira, enquanto o Rio de Janeiro segue com a marca de 16 casos confirmados.

Segundo a pasta, as capitais de ambos os Estados possuem confirmações de transmissão comunitária, que ocorre quando um paciente que não viajou para o exterior transmite o vírus para uma pessoa que também não esteve fora do país.

Goiás, com três casos, Santa Catarina (2) e Rio Grande do Norte (1) tiveram pela primeira vez registros confirmados pela plataforma do ministério.

Além deles, o Paraná soma seis infecções e o Rio Grande do Sul tem quatro. Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Pernambuco registraram dois casos cada, enquanto Espírito Santo e Alagoas têm um.

Ao todo, o Brasil tem agora 1.485 casos suspeitos.

RJ REFORÇA MEDIDAS

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), anunciou nesta sexta-feira medidas para prevenir a disseminação do Covid-19, incluindo a suspensão por 15 dias de aulas nas redes pública e privada de ensino a partir de segunda-feira.

O decreto de Witzel também proíbe por 15 dias a realização de eventos com grande concentração de pessoas, como shows, comícios e passeatas, e atividades coletivas como cinema, teatro e espetáculos.

“É momento de tomar medidas de forma a prevenir que um quadro mais grave possa acometer a população... O principal objetivo é reduzir a movimentação de pessoas e evitar aglomerações”, disse o secretário de Saúde fluminense, Edmar Santos.

“Precisamos da colaboração para desacelerar o processo de infecção.”

Reportagem de Gabriel Araujo, em São Paulo, e Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro