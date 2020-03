Brasil tem 621 casos confirmados de coronavírus e 7 mortes

Mulher usa máscara em região central de Porto Alegre 19/3/2020 REUTERS/Diego Vara

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil atingiu nesta quinta-feira a marca de 621 casos confirmados do novo coronavírus, avanço de 193 em relação à véspera, informou o Ministério da Saúde, enquanto o número de mortes em decorrência do Covid-19 no país chegou a sete.

O número informado pelo Ministério da Saúde é de seis mortes, mas a Secretaria de Saúde de São Paulo, confirmou uma morte além das anuncias pela pasta federal. Só no Estado de São Paulo, segundo a secretaria paulista, são 5 óbitos. [nL1N2BC235]

O Estado continua também com a maior quantidade de infecções confirmadas, 286, ante 240 na quarta-feira.

O Rio de Janeiro vem a seguir na contagem, com 65 casos confirmados, alta de 20 em relação à véspera, e dois óbitos.

O Ministério da Saúde deixou de apresentar a quantidade de casos suspeitos ao público, passando a trabalhar apenas com registros confirmados e óbitos, mas informou que segue monitorando todas as ocorrências.

No mundo, ainda de acordo com a pasta, mais de 190.000 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus, enquanto quase 8.000 pessoas morreram.

Por Gabriel Araujo