Ministério da Saúde confirma 13 casos de coronavírus no Brasil

Mulher e criança com máscara de proteção no metrô de São Paulo 06/03/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil atingiu nesta sexta-feira a marca de 13 casos confirmados de coronavírus, um aumento de cinco casos em relação à véspera, informou o Ministério da Saúde.

São Paulo continua como o Estado com maior número de registros confirmados, chegando à marca de 10 infecções (eram seis na segunda-feira, incluindo dois de transmissão local), enquanto a Bahia registrou o primeiro caso.

O anúncio da infecção verificada no Estado nordestino foi feito na manhã desta quinta-feira pela Secretaria de Saúde baiana, e, em seguida, confirmado pelo ministério. Trata-se de uma mulher de 34 anos, de Feira de Santana, que esteve na Itália.

Espírito Santo e Rio de Janeiro permanecem com um caso confirmado cada, assim como na véspera, de acordo com a plataforma online de casos de coronavírus do Ministério da Saúde.

Em relação às suspeitas, os casos enquadrados nesse quesito chegaram a 768 nesta quinta-feira, sendo 222 deles em São Paulo. Minas Gerais (123), Rio Grande do Sul (112) e Rio de Janeiro (111) vêm em seguida.

Por outro lado, 480 casos antes tidos como suspeitos foram descartados pelo ministério.

Por Gabriel Araujo