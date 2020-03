Coreia do Sul convoca embaixador do Japão em protesto contra restrições de viagens por coronavírus

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul convocou o embaixador do Japão em Seul, nesta sexta-feira, para protestar contra a decisão japonesa de colocar visitantes sul-coreanos em quarentena por duas semanas devido ao coronavírus e ameaçou represálias, em uma nova rusga entre os dois países após disputa comercial no ano passado.

Chanceler da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, e embaixador japonês em Seul, Koji Tomita, durante reunião 06/03/2020 Yonhap via REUTERS

O Japão está entre as quase 100 nações a impor restrições aos viajantes da Coreia do Sul, que registrou 42 mortes e 6.593 infecções no maior surto de coronavírus fora da China, onde a doença surgiu no final do ano passado.

O Japão proibiu a entrada de visitantes de áreas altamente afetadas na Coreia do Sul e ordenou duas semanas em quarentena para outros.

“Se o governo japonês não retirar sua decisão... não podemos deixar de conceber contramedidas necessárias, incluindo medidas recíprocas”, disse a ministra das Relações Exteriores sul-coreana, Kang Kyung-wha, ao embaixador japonês Koji Tomita.

A ministra condenou a decisão do Japão de impor quarentena sem consulta suficiente ou aviso prévio, apesar dos esforços de Seul para convencer contra restrições de viagens.

“Lamentamos profundamente as medidas injustas tomadas pelo governo japonês”, acrescentou Kang.

Falando através de um tradutor, Tomita respondeu que Kang deveria estar bem ciente do agravamento da situação.

“As próximas duas semanas são um período crítico para determinar se podemos ou não pôr um fim ao COVID-19”, disse ele, referindo-se à doença causada pelo vírus, que surgiu pela primeira vez na China no final do ano passado.

Seul já havia protestado aos enviados dos vizinhos do sudeste asiático Cingapura e Vietnã por restrições semelhantes.

Tóquio enfrentou “desconfiança da comunidade internacional devido à sua resposta opaca e passiva” ao surto de coronavírus, disse o Conselho de Segurança Nacional (NSC) sul-coreano após uma reunião na Casa Azul presidencial no início do dia.

“Vamos explorar as contramedidas necessárias com base em princípios de reciprocidade”, afirmou em comunicado.

O principal porta-voz do governo do Japão defendeu as restrições de viagens, que também se aplicam aos visitantes da China.

“A decisão foi resultado de uma análise abrangente das informações disponíveis sobre a situação em outros países e os efeitos de outras medidas”, disse Yoshihide Suga.

O número de novos casos do vírus semelhante à gripe caiu para 505 na Coreia do Sul na sexta-feira, ante 760 no dia anterior, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KCDC).

(Reportagem de Hyonhee Shin e Josh Smith, em Seul; Reportagem adicional de Kevin Buckland e Kaori Kaneko, em Tóquio)

((Tradução Redação Rio de Janeiro; 55 21 2223-7128))