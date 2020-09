Japão participará de programa de vacinas para Covid-19 da OMS

Frasco rotulado como sendo de vacina contra Covid-19 em foto de ilustração 10/04/2020 REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

TÓQUIO (Reuters) - O Ministério da Saúde do Japão informou nesta terça-feira que planeja participar do programa de vacina para Covid-19 da Organização Mundial da Saúde (OMS), conhecido como Covax.

Um funcionário do ministério disse a repórteres que o Japão se juntaria à iniciativa, cujo prazo de manifestação de interesse era 31 de agosto. A decisão não é vinculativa, afirmou o funcionário, e as contribuições financeiras seriam decididas antes do prazo final de 18 de setembro.

O programa Covax, lançado no final de abril, foi projetado de modo a servir como uma política de seguro para garantir o acesso a vacinas para Covid-19. A participação tem sido incerta, já que várias nações mais ricas, incluindo Japão e Estados Unidos, fecharam seus próprios acordos para imunizações.

Por meio de negócios no exterior e produção doméstica, o Japão está a caminho de ter mais de 500 milhões de doses de seis vacinas diferentes para Covid-19 no próximo ano para seus 126 milhões de habitantes.

Por Rocky Swift