Terremoto atinge Zagreb e governo pede distanciamento de pessoas nas ruas

ZAGREB (Reuters) - Um forte terremoto atingiu Zagreb, capital da Croácia, neste domingo, deixando um adolescente gravemente ferido ao ser atingido por destroços de um prédio no centro da cidade e provocando apelos do governo por distanciamento social, depois que as pessoas fugiram para as ruas.

Ao menos 16 outras pessoas ficaram feridas, incluindo outro menor em estado grave, e o terremoto de magnitude 5,3 causou incêndios e apagões de energia em partes da capital, disseram serviços hospitalares e de emergência.

Pessoas correram de seus prédios para seus carros quando pedaços das fachadas começaram a cair. Dezenas de carros também foram danificados por detritos que caíram dos edifícios.

As autoridades disseram que cerca de 70 edifícios foram danificados.

O governo alertou as pessoas a não caminharem perto dos prédios e a tomar cuidado com os detritos que caem devido ao vento forte. As autoridades também pediram que as pessoas ficassem separadas umas das outras, uma vez que o país enfrenta a disseminação do coronavírus.

“Estamos lutando contra dois inimigos no momento, um é invisível e o outro imprevisível”, disse o ministro do Interior, Davor Bozinovic.

Até agora, a Croácia registrou 254 casos do coronavírus e uma morte.