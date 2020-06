Funcionário da CureVac demonstra fluxo de pesquisa da vacina contra Covid-19 em Tuebingen 12/03/2020 REUTERS/Andreas Gebert

BERLIM (Reuters) - Uma vacina contra a Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, fabricada pela empresa CureVac pode estar no mercado em meados de 2021, disse a companhia alemã nesta quarta-feira.

A CureVac pode ser capaz de postular a aprovação da vacina no início do ano que vem, acrescentou o presidente do PEI, o órgão regulador de vacinas na Alemanha, durante uma videoconferência conjunta com a empresa.

Reportagem de Ludwig Burger e Thomas Seythal