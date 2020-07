Brasil registra mais 1.016 mortos por Covid-19 e passa de 60 mil óbitos

Coveiros com trajes de proteção enterram pessoa que morreu infectatada pelo novo coronavírus, no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo 22/05/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira mais 1.016 mortes em decorrência da Covid-19 e agora totaliza 60.610 óbitos em consequência da doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde.

O país também registrou mais 45.482 novos casos de Covid-19, totalizando 1.447.523 infecções confirmadas.

O Brasil é o segundo país do mundo com maiores números de casos e de mortes em consequência do novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos.

O Brasil, ainda de acordo com o ministério, possui 826.061 pacientes recuperados da Covid-19 e 560.852 em acompanhamento.

Os dados foram atualizados às 17h desta quarta-feira.

Veja um gráfico de casos pelo mundo: here

Por Pedro Fonseca