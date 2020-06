Brasil passa dos 800.000 casos de Covid-19 e registra mais de 40.000 mortes

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou um total acumulado de 802.828 casos confirmados de coronavírus na quinta-feira, com 30.412 novas infecções nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde.

Com 1.239 mortes nas últimas 24 horas, o número de óbitos no Brasil atingiu 40.919, segundo o Ministério da Saúde, o terceiro maior acumulado do mundo, atrás dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Do total de casos de Covid-19, 345.595 se recuperaram, informou o ministério.

O Ministério da Saúde voltou a divulgar os números consolidados de casos e mortes da pandemia no país na terça-feira, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A pasta havia reduzido a divulgação das informações no fim da semana passada.

O Brasil é o segundo país com maior número de casos de coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que na quarta-feira superaram a marca de 2 milhões de infecções, segundo contagem da Reuters.

O Brasil é também o terceiro entre os países com mais mortes, abaixo dos EUA e do Reino Unido.

