Brasil registra 2.055 novos casos de Covid-19 e 115 mortes em um dia

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou neste domingo 2.055 novos casos de Covid-19 e 115 mortos em 24 horas, apontaram dados do Ministério da Saúde, números diários menores do que os divulgados no sábado.

Segundo a pasta, há 38.654 casos confirmados e 2.462 óbitos por conta do novo vírus. No sábado, eram 36.599 casos confirmados e 2.347 óbitos em 24 horas.

Também na véspera, dados da plataforma online do ministério apontavam 2.917 novos casos e 206 mortos em um dia, segundo maior número de óbitos pelo novo coronavírus registrados em 24 horas, patamar superado apenas pelos números da sexta-feira, que registraram 217 vítimas fatais da doença. O recorde anterior de mortes registradas em um único dia era de 204 óbitos.

Reportagem de Maria Carolina Marcello; Edição de Eduardo Simões