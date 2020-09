Italiana Dompe vai testar no Brasil tratamento para pacientes com casos graves de Covid-19

MILÃO (Reuters) - A empresa italiana de biotecnologia Dompe informou, nesta terça-feira, que recebeu autorização regulatória do Brasil para iniciar testes de tratamento em pacientes com casos graves de Covid-19 com um produto em desenvolvimento para transplantes de órgãos.

Enfermeira mede temperatura de paciente com coronavírus em hospital de campaha em Guarulhos (SP) 12/05/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

O ensaio clínico em humanos de Fase II visa avaliar a eficácia e segurança do Reparixin, da Dompe, em pacientes adultos hospitalizados com Covid-19 grave, e inscreverá 48 pacientes, disse a empresa em comunicado.

O estudo, que foi autorizado em maio pela agência de medicamentos da Itália, envolve pelo menos 10 locais nos Estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina, além do Distrito Federal, acrescentou a Dompe.

A empresa afirmou que planeja expandir o estudo na fase III para os Estados Unidos, com 111 pacientes.

A Dompe começou a testar o Reparixin em pacientes de terapia intensiva na Itália em maio, mas teve que suspender os testes devido à falta de pacientes em estado grave, disse um porta-voz de Dompe.

Ele acrescentou que os cinco italianos que receberam a droga se recuperaram totalmente.

O Brasil tem o segundo maior surto de Covid-19 do mundo, depois dos Estados Unidos.

O Reparixin inibe a ação da interleucina 8 (IL-8), uma das proteínas de sinalização inflamatória que se acredita estar associada à lesão pulmonar observada em pacientes com infecção por Sars-CoV2, disse a Dompe em um comunicado separado.

Consequentemente, esta ação é potencialmente útil no tratamento de pacientes com pneumonia por Covid-19, em que a resposta imune pode resultar em permeabilidade vascular que impede a troca gasosa e oxigenação, afirmou.

A Dompe fica sediada em Milão e tem mais de 800 funcionários em todo o mundo, com escritórios nos Estados Unidos.