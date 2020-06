SP espera para esta semana aval da Anvisa para testar vacina chinesa, diz Doria

SÃO PAULO (Reuters) - O governo do Estado de São Paulo espera para esta semana a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que o Instituto Butantan inicie os testes clínicos com uma potencial vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, disse nesta segunda-feira o governador João Doria (PSDB).

Agentes de saúde colhem sangue de motoristas de taxi de SP para realização de testes para Covid-19 26/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

Segundo ele, o Butantan já cadastrou os 9 mil voluntários que participarão do estudo e aguarda apenas o aval da agência reguladora para iniciar os testes.

“Estamos aguardando para esta semana a aprovação final da Anvisa para que o Instituto Butantan inicie os testes clínicos, a terceira fase, da CoronaVac, da vacina do Instituto Butantan com a Sinovac, o laboratório chinês com o qual temos acordo. São 9 mil voluntários já cadastrados e nós estamos apenas aguardando a autorização da Anvisa”, disse Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

“Tenho certeza que a Anvisa o fará esta semana”, acrescentou o governador.

No dia 11 de junho Doria anunciou a parceria do Butantan com a Sinovac que pode levar, caso a vacina chinesa se mostre eficaz contra a Covid-19, à produção local pelo Butantan. [nL1N2DO197]

No sábado, o Ministério da Saúde anunciou uma parceria para produção local da potencial vacina contra a doença respiratória causada pelo coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. [nL1N2E403T]

Essa vacina é apontada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a que está em estágio mais avançado. Ela já está sendo testada no Brasil em estudo liderado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Doria parabenizou o governo federal pelo acordo anunciado no fim de semana e afirmou que não existe uma disputa sobre qual vacina se provará eficaz primeiro.

“Quanto mais vacinas testadas e aprovadas, melhor. Teremos maior produção, maior capacidade de atendimento à população brasileira e com mais velocidade. Nós não estamos em uma competição para ver quem faz primeiro a vacina, nós estamos em uma competição pela vida”, disse.

Na entrevista, o governador também disse que, a partir de quarta-feira, estabelecimentos comerciais que permitirem a presença de pessoas sem máscaras de proteção serão multados, assim como pessoas que estiverem em espaços públicos sem o equipamento de proteção individual.

“Estabelecimentos comerciais de qualquer tamanho que a partir do dia 1º de julho no Estado de São Paulo que forem flagrados pela vigilância sanitária com a presença de pessoas sem a utilização de máscaras serão multados em 5 mil reais por pessoas e por vez”, disse Doria.

“Também, o governo do Estado de São Paulo, com o apoio das prefeituras municipais, estabelece uma multa para pessoas físicas flagradas sem máscaras em espaços públicos. A multa é de 500 reais”, afirmou.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, São Paulo tem 275.145 casos confirmados de Covid-19, com 14.398 mortos pela doença.

Edição de Pedro Fonseca