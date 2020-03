Governadores enviam carta a Bolsonaro pedindo recursos para micro e pequenas empresas e vulneráveis

Governador de São Paulo, João Doria 10/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os governadores dos 26 Estados e do Distrito Federal enviaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro pedindo que o governo federal envie recursos aos entes federados para que sejam destinados a micros e pequenos empresários, além de pessoas vulneráveis, disse nesta quinta-feira o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Em entrevista coletiva diária que tem feito desde o início da crise gerada pela pandemia no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Doria disse que a carta, acertada em videoconferência na véspera com outros 25 governadores, foi também assinada nesta quinta pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que não participou da reunião da véspera.

Reportagem de Pedro Fonseca