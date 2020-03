Doria diz que construção civil seguirá operando; Comgás não cortará abastecimento em meio a coronavírus

Mulher com máscara de proteção em avenida de São Paulo 19/03/2020 REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta segunda-feira que o governo estadual chegou a um acordo com a Comgás para que a concessionária não suspenda o corte de abastecimento até o final de maio, em meio à pandemia do coronavírus, e disse que as fábricas de todos os setores e a construção civil devem seguir operando no Estado.

“Nós não podemos ter um blackout, uma paralisação, do setor de construção civil, e nem mesmo em obras de hospitais, de prontos-socorros, obras públicas e rodovias e ferrovias, metrô, obras que estão em curso e que atendem à necessidade da população”, afirmou Doria em entrevista coletiva.

Doria disse ainda que o setor agropecuário paulista é resiliente e deve seguir operando em meio à pandemia, e fez um apelo para que prefeitos não busquem o bloqueio de estradas.

O governador afirmou que a Sabesp doará caixas d’água a moradores da favela de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.

O governador também disse que o Estado iniciará na quarta-feira uma rede para realização de exames de detecção da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, com capacidade de 2 mil testes diários.

Por Eduardo Simões