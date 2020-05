Doria diz que SP terá "retomada consciente" da economia a partir de 1º de junho

Homem toma sol em parque de São Paulo 20/05/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira que a economia do Estado terá uma “retomada consciente” com a abertura “gradual” e “segura” de algumas atividades em determinadas regiões por 15 dias a partir da próxima segunda-feira.

A retomada será feita em cinco fases e levará em conta se as cidades afetadas têm queda no número de casos de infecções por Covid-19, doença respiratória causada pelo coronavírus, disponibilidade de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e índice de isolamento social, disse o governador em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Reportagem de Eduardo Simões