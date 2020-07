Doria vê mudança da curva da pandemia em São Paulo, diz que Estado está perto do platô

Pessoal médico realiza testes para coronavírus em motoristas de táxi em São Paulo 26/06/2020 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quarta-feira que a curva da pandemia de Covid-19 no Estado mudou e que se aproxima de uma estabilidade, o chamado platô.

Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Doria também disse que houve uma pequena queda semanal no número de mortos pela doença respiratória provocada pelo novo coronavírus.

Na entrevista, foi anunciado ainda que os testes com a potencial vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, que serão liderados pelo Instituto Butantan, contarão com 12 centros em outros cinco Estados além de São Paulo.

Doria anunciou também a prorrogação da isenção de conta de água pela Sabesp para pessoas de baixa renda até 15 de agosto, assim como o adiamento do reajuste de pedágios em rodovias concedidas pelo Estado para 23 de novembro.

Por Eduardo Simões; Edição de Alexandre Caverni