Doria prorroga quarentena em SP até 10 de maio e diz que há hospitais públicos perto do limite

Pessoas formam fila do lado de fora de um banco público para receberem ajuda emergencial do governo, em Jacareí (SP) 15/04/2020 REUTERS/Roosevelt Cassio

SÃO PAULO (Reuters) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira a prorrogação do decreto de quarentena no Estado até o dia 10 de maio e afirmou que a decisão foi tomada com base no aconselhamento médico que aponta que alguns hospitais públicos já estão perto do limite por causa da pandemia de coronavírus.

“A orientação da ciência foi para prorrogar a quarentena até o dia 10 de maio”, disse o governador paulista em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

“Infelizmente os casos estão em expansão”, afirmou. “As UTIs e enfermarias dos hospitais públicos e privados estão recebendo um número maior de pacientes a cada dia e já temos alguns hospitais públicos à beira do seu limite”, acrescentou Doria.

De acordo com o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, também presente na coletiva, o Estado de São Paulo tem 11.568 casos confirmados de Covid-19, com 853 mortes. São Paulo tem ainda 1.259 pacientes internados com a doença em enfermaria e 1.125 em unidades de terapia intensiva.

Por Eduardo Simões