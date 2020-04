Espanha registra queda em mortes diárias por coronavírus; testes aumentam

Espanhóis aguardam em fila para entrar em supermercado de Madri 14/04/2020 REUTERS/Sergio Perez

MADRI (Reuters) - O número diário de mortes pelo coronavírus na Espanha caiu de 567 para 523 nesta quarta-feira, informou o Ministério da Saúde, enquanto o país realiza testes que poderiam permitir a redução de restrições mais rigorosas.

Com o número total de mortes somando 18.579, a Espanha continua sendo um dos países mais afetados do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Itália. Mas há evidências crescentes de que o governo está conseguindo reduzir a curva de mortes e infecções.

O número oficial de casos aumentou para 177.633 nesta quarta-feira, ante os 172.541 no dia anterior, informou o ministério.

O primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, disse que esforços estão sendo feitos para acelerar os testes a fim de controlar melhor a propagação da doença e criar uma estratégia para emergir de uma quarentena que mantém a maioria dos espanhóis confinados em suas casas desde meados de março.

O afrouxamento das restrições começou nesta semana, pois algumas empresas não essenciais foram autorizadas a retomar o trabalho.

“Um grupo de instituições está se esforçando para aumentar o número de testes. O número de testes feitos na Espanha está aumentando”, disse Sánchez a um Parlamento quase vazio.

“A Espanha já é um dos países que realizam mais testes diários. Mais de 20 mil, e estamos aumentando o número.”

Para que as restrições de quarentena sejam suspensas, as autoridades dizem que os testes precisam ser ampliados para encontrar portadores do vírus que possam ter sintomas leves ou inexistentes.

O governo espanhol informou na semana passada que realizaria testes rápidos em massa, com 60 mil pessoas escolhidas aleatoriamente para serem examinadas ao longo de três semanas com intuito de avaliar a propagação do vírus. Governos divulgaram esses testes como uma maneira de determinar se as pessoas desenvolveram imunidade por meio da exposição ao novo coronavírus.

Por Inti Landauro e Jesus Aguado