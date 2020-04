Espanha tem menos mortes diárias por Covid-19 e debate suavização de isolamento

MADRI (Reuters) - O número diário de mortes pelo coronavírus na Espanha caiu para 302 nesta terça-feira, bem abaixo das altas recordes três vezes maiores do início de abril, o que deve permitir ao governo estabelecer um cronograma para as regiões começarem a suavizar um dos isolamentos mais rígidos da Europa.

Profissionais de saúde com trajes de proteção na UTI de hospital em Madri 28/04/2020 REUTERS/Sergio Perez

Desde o dia 14 de março, a maioria dos espanhóis só tem tido permissão de sair para fazer compras ou ir ao médico. O isolamento quase paralisou a economia e o mercado de trabalho.

O Ministério da Saúde disse que o total de fatalidades desde o começo do surto subiu para 23.822, mas que o aumento diário recuou das 331 mortes de segunda-feira e também está bem abaixo das altas recordes de mais de 900 do início do mês.

A quantidade de casos diagnosticados subiu dos 209.465 de segunda-feira para 210.773

Mais cedo nesta terça-feira, o Instituto Nacional de Estatísticas disse que a taxa de desemprego do primeiro trimestre foi dos 13,8% dos três meses anteriores, para 14,4%, mas que os dados só refletem parcialmente o impacto do isolamento, que começou duas semanas antes do fim do trimestre.

“A cifra, claro, é devastadora”, disse Antonio Garamendi, chefe da associação comercial CEOE, à rádio RNE. “O importante é retomar nossas atividades para poder realmente evitar este drama que estamos vivendo.”

De acordo com projeções do Banco da Espanha, a crise do coronavírus pode empurrar a taxa de desemprego para acima de 21,7% neste ano, e a economia pode se contrair até 12,4%.

O gabinete se reuniria nesta terça-feira para avaliar uma série de parâmetros que devem permitir um afrouxamento maior das restrições nas regiões com os índices menos prevalentes da doença.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, deve delinear o plano ainda nesta terça-feira.

Recentemente, a Espanha começou a amenizar o isolamento por estar contendo a taxa de infecção.

O passo mais significativo veio no domingo, quando as crianças de menos de 14 anos puderam praticar atividades ao ar livre supervisionadas durante uma hora.

Acredita-se que os espanhóis terão permissão de sair para se exercitar sozinhos a partir de 2 de maio se o número de mortes pelo coronavírus continuar a cair.

Por Emma Pinedo, Clara-Laeila Laudette, Belén Carreño e Inti Landauro