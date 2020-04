Bandeira que homenageia funcionários de serviços essenciais em varanda em Ronda, na Espanha 28/04/2020 REUTERS/Jon Nazca

(Reuters) - O número de mortes relacionadas ao novo coronavírus registrados em 24 horas na Espanha caiu para 268, o menor patamar em quase seis semanas, disse o Ministério da Saúde do país nesta quinta-feira.

O número total de mortes subiu para 24.543 nesta quinta, ante 24.275 no dia anterior, disse o ministério. O número de casos registrados no país subiu para 213.435, ante 212.917 no dia anterior.

Reportagem de Inti Landauro