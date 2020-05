Funcionário usa trajes de proteção em casa de repouso em Peñafiel, na Espanha 06/05/2020 REUTERS/Sergio Perez

MADRI (Reuters) - As mortes diárias causadas pelo coronavírus na Espanha caíram para 213 nesta quinta-feira, contra 244 no dia anterior, disse o Ministério da Saúde do país.

O número total de mortos pelo novo coronavírus na Espanha subiu para 26.070, ante 25.857 na quarta-feira. O total de casos diagnosticados subiu para 221.447, ante 220.325.

Reportagem de Clara-Laeila Laudette