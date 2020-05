Registros de Covid-19 se estabilizam na Espanha e custos são elevados para a economia

Idosa retorna às ruas de Madri durante horário estipulado pelo governo durante afrouxamento da quarentena 05/05/2020 REUTERS/Sergio Perez

MADRI (Reuters) - A Espanha registrou seu terceiro dia consecutivo com menos de 200 mortes por Covid-19, mas um número recorde de pessoas que reivindicam benefícios da previdência social para abril mostrou para a economia o custo de controlar a epidemia.

O país está gradualmente emergindo de uma quarentena rigorosa, com pequenos negócios, como floristas e ferreiros, abrindo as portas com restrições nesta semana. Os espanhóis, que ficaram em casa por mais de seis semanas, agora podem praticar exercícios.

Mas o governo de coalizão do primeiro-ministro Pedro Sánchez deve buscar aprovação parlamentar na quarta-feira para outra extensão do estado de emergência, o que lhe dá amplos poderes para impor o fim do confinamento.

O Partido Popular, de oposição, informou que não apoiará outra extensão de duas semanas ao estado de emergência, que termina no sábado, dizendo que Sánchez deveria usar a legislação para navegar rumo à normalidade.

A tensão política ocorre em um momento crítico, enquanto o governo busca reviver uma economia atingida pelos efeitos do surto de Covid-19 que matou mais de 25 mil pessoas na Espanha —um dos maiores registros de mortes no mundo— e deixou milhares sem trabalho.

O Ministério da Saúde registrou 185 novas mortes nas últimas 24 horas, o terceiro dia consecutivo abaixo de 200. O número total de casos diagnosticados aumentou para 219.329, ante 218.011 no dia anterior.

“Os números são favoráveis. Tudo indica que estamos em uma posição muito boa para o processo de transição que vamos realizar nos próximos dias”, disse o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde, Fernando Simón, em entrevista coletiva.

Em um sinal de como as medidas de quarentena geraram uma grande tensão financeira para o Estado, dados desta terça-feira mostraram que o custo dos benefícios pagos aos 5,2 milhões de pessoas, dependendo total ou parcialmente dos benefícios de desemprego em abril, mais que triplicaram em relação ao ano anterior, chegando a 4,5 bilhões de euros.

O valor representa os maiores gastos da história em auxílios-desemprego na Espanha.

