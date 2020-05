EUA já têm 96 mil mortos por Covid-19 e quase 1,6 milhão de casos, segundo CDC

Profissional da área de saúde trata paciente com o novo coronavírus em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Scripps Mercy Hospital em Chula Vista, Califórnia, EUA, 12/05/2020. REUTERS/Lucy Nicholson

(Reuters) - O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos relatou neste sábado 1.595.885 casos do novo coronavírus, um aumento de 24.268 registros em relação à contagem anterior, e disse que as mortes aumentaram em 1.852, para 96.002 pessoas.

O CDC relatou sua contagem de casos da doença respiratória conhecida como Covid-19 a partir das 16h do dia 22 de maio, em comparação com a contagem realizada no dia anterior.

Os números do CDC não refletem necessariamente casos relatados por Estados norte-americanos individuais.

Reportagem de Kanishka Singh em Bengaluru