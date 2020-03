26/03/2020 REUTERS/Jonathan Ernst

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quinta-feira que não cancelaria a Convenção Nacional do Partido Republicano programada para acontecer no mês de agosto em Charlotte, Carolina do Norte, devido ao novo coronavírus.

Em entrevista à Fox News, Trump afirmou acreditar que o país já estará recuperado do surto de Covid-19 até lá. “Não vamos cancelar”, disse ele. “Acredito que estaremos em ótima forma muito antes disso.”

Por Eric Beech